Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.
Получается, что Байден ничем не отличается от своего предшественника Дональда Трампа, хотя Трамп прямо говорил, что не может, в частности, рвать отношения с Саудовской Аравией, потому что у США контракты на миллиарды долларов, и что это будет несвоевременно, подчеркнул эксперт.
«Напомню, что Байдена долгое время считали прокитайским политиком, хотя это такая же глупость, как и считать Медведчука пророссийским. Вы можете себе представить, чтобы его (Байдена. — Ред.) лишили всех активов и посадили под домашний арест? Нет. Но на Украине это можно сделать. Тогда давайте «паковать» всех политиков, которых можно назвать пророссийскими, прокитайскими, проамериканскими или профранцузскими», — категоричен Абзалов.
Если эта тенденция будет продолжаться, это приведет к созданию по всему миру тоталитарных систем образца 1970 годов, когда режим черных полковников в Греции обосновывал наличие внешнего врага необходимостью закопать все демократические нормы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.