Преследование украинского оппозиционера Виктора Медведчука лишний раз бьет по позиции президента США Джо Байдена, который говорил, что при нес США будет маяком для демократии. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Получается, что Байден ничем не отличается от своего предшественника Дональда Трампа, хотя Трамп прямо говорил, что не может, в частности, рвать отношения с Саудовской Аравией, потому что у США контракты на миллиарды долларов, и что это будет несвоевременно, подчеркнул эксперт.

«Напомню, что Байдена долгое время считали прокитайским политиком, хотя это такая же глупость, как и считать Медведчука пророссийским. Вы можете себе представить, чтобы его (Байдена. — Ред.) лишили всех активов и посадили под домашний арест? Нет. Но на Украине это можно сделать. Тогда давайте «паковать» всех политиков, которых можно назвать пророссийскими, прокитайскими, проамериканскими или профранцузскими», — категоричен Абзалов.

Если эта тенденция будет продолжаться, это приведет к созданию по всему миру тоталитарных систем образца 1970 годов, когда режим черных полковников в Греции обосновывал наличие внешнего врага необходимостью закопать все демократические нормы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.