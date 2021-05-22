Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин. Об этом 22 мая сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во время общения с журналистами

Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо © Рамиль Замдыханов Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева — ред.) — Донецк (Вольво-центр)», — уточнил он.

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.