Вопрос о строящемся газопроводе «Северный поток 2» должен быть на повестке дня во всех ветвях украинской власти. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 21 мая в эфире телеканала «Наш»

Александр Рар: Зеленскому надо договориться напрямую с Россией без посредничества Запада © РИА Новости, Михаил Климентьев Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции выразил мнение, что отказ Вашингтона от санкций против «СП-2» будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена.

«Мы должны сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен. Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками», — сказал глава украинского парламента.

Разумков также отметил, что Рада оперативно проголосовала за обращение в Конгресс США касательно санкций на участников строительства газопровода.

«Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности», — подчеркнул он.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял, что позиция России относительно «Северного потока — 2» не изменилась, строительство газопровода планируется завершить в текущем году.