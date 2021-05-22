Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Политтехнологически этот путь верный, но в реальности ошибочен, так как все люди, которые голосовали за Зеленского, ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на действия, которые позволили бы удержать власть, пояснил эксперт.
«Зеленский одним махом лишился значительной части поддержки юга и юго-востока и всех тех людей, которые настроены на компромисс по Донбассу, на сотрудничество с Россией. Заигрывание с патриотически настроенными или порошенковскими избирателями Зеленскому ничего не даст. Посадить Порошенко ему не дадут наши американские кураторы», — указал Вакаров.
Максимум через полгода украинская элита начнёт искать нового кандидата для себя, возможно, это будет фигура, которая будет устраивать и олигархов, и Вашингтон, прогнозирует собеседник издания.
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