Поскольку рейтинг украинского президента Владимира Зеленского после закрытия оппозционных телеканалов несколько вырос за счет националистического электората, его окружение сочло, что простыми политтехнологическими решениями он сможет победить. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Политтехнологически этот путь верный, но в реальности ошибочен, так как все люди, которые голосовали за Зеленского, ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на действия, которые позволили бы удержать власть, пояснил эксперт.

«Зеленский одним махом лишился значительной части поддержки юга и юго-востока и всех тех людей, которые настроены на компромисс по Донбассу, на сотрудничество с Россией. Заигрывание с патриотически настроенными или порошенковскими избирателями Зеленскому ничего не даст. Посадить Порошенко ему не дадут наши американские кураторы», — указал Вакаров.

Максимум через полгода украинская элита начнёт искать нового кандидата для себя, возможно, это будет фигура, которая будет устраивать и олигархов, и Вашингтон, прогнозирует собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.