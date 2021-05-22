Список из 13 украинских олигархов уже готов, рано или поздно мы его увидим. Вопрос только в том, насколько этот список взбудоражит общественное мнение, которое в основном формируется и проплачивается как раз теми людьми, которые должны попасть в список. Об этом рассказал украинский политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

«Данилов в данном случае тянет время. Если вы обратили внимание, то он говорит про 13 человек, а Венедиктова — про 11. К сожалению, это коммерческий проект для Данилова и для части власти, которую он представляет», — указал эксперт.

По его словам, в этот список может попасть кто угодно, и даже президент Украинской академии наук боится, что его причислят к олигархам.

Освобождение Украины от олигархической системы возможно только в силу каких-то катаклизмов, а Украина и так уже натерпелась множества бед, подчеркнул Рудяков.

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