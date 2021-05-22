Запад поставил перед Зеленским ясную задачу — забрать собственность у украинских олигархов и передать ее в руки иностранных олигархов, в связи с этим и старается действовать президент Украины, полагает эксперт.
«Зеленский по-прежнему обрушивается на олигархов, но все считают так, что он будет решать вопрос в интересах своих иностранных хозяев», — сказал Марков.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.