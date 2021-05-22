Цель деолигархизации ставили разные украинские президенты, но каждый раз это заканчивалось для них очень печально. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт в этой связи подчеркнул, что ситуация у нынешнего президента Владимира Зеленского гораздо сложнее, чем у его предшественников.

«Американцы давят: все-таки одной из целей визита [госсекретаря США Энтони] Блинкена была рекогносцировка перед решающей битвой заокеанского «чужого» с украинским олигархическим «хищником». Это один из приоритетов, так как они прекрасно понимают, что олигархи — это последний оплот украинского суверенитета, который не дает им полностью взять страну под контроль», — пояснил Золотарев.

Зеленский прекрасно понимает, чем может закончиться атака в духе «с шашкой на амбразуру», поэтому он усвоил уроки предшественников, демонстрируя деолигархизацию, но на самом деле какой-то системной угрозы украинскому олигархическому кооперативу этот закон не несет, заключил собеседник издания.

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