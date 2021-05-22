Воссоздание прежних экономических связей с Украиной имело смысл до тех пор, пока на территории РФ не появились дублеры, производящие те же самые турбины и энергетическое оборудование. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Россия может предоставить работу нескольким миллионам трудовых мигрантов, которые не найдут работу на Украине. Они будут перебираться в Россию, а Россия за счет этого перестанет набирать выходцев из Средней Азии. У нас полно высокооплачиваемых рабочих мест, где не хватает рабочей силы. Можно восстановить кооперационные связи там, где это еще возможно. До сих пор у России нет замены для целого ряда сложного оборудования, которое производилось на территории Украины», — привел пример Зубец.

Но главное — это политическая стабилизация, и задача состоит в том, чтобы отодвинуть от власти русофобские недоговороспособные политические элиты, приведя к власти людей типа Николая Азарова, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.