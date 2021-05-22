Окно возможностей, чтобы Россия вклинилась в украинские дела и что-то там улучшила, закрылось в 2015-2016 году, когда стало понятно, что история затягивается и приобретает необратимый характер, пояснил эксперт.
«Россия может предоставить работу нескольким миллионам трудовых мигрантов, которые не найдут работу на Украине. Они будут перебираться в Россию, а Россия за счет этого перестанет набирать выходцев из Средней Азии. У нас полно высокооплачиваемых рабочих мест, где не хватает рабочей силы. Можно восстановить кооперационные связи там, где это еще возможно. До сих пор у России нет замены для целого ряда сложного оборудования, которое производилось на территории Украины», — привел пример Зубец.
Но главное — это политическая стабилизация, и задача состоит в том, чтобы отодвинуть от власти русофобские недоговороспособные политические элиты, приведя к власти людей типа Николая Азарова, заключил собеседник издания.
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