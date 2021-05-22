Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.
Украина является инструментом европейской политики США, который не должен им ничего стоить и должен содержаться за счет других, а более серьезное давление предполагает увеличение инвестиций на Украину, пояснил эксперт.
«Вы не можете чего-то требовать, не дав ничего взамен. И так как Америка не хочет давать ничего взамен, давление на Зеленского и его окружение не так велико», — уточнил Зубец.
Экономист также отметил, что Украина постепенно движется к банкротству, а американцам нет смысла вкладывать серьезные ресурсы в страну, которая вот-тот развалится без внешней поддержки с точки зрения экономики.
И поскольку русофобия для США важнее деолигархизации, они прощают Зеленскому отсутствие какой-либо политики по деолигархизации в обмен на действия, направленные на сохранение русофобии как государственной идеологии, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.