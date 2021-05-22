США в определенной степени стали заложниками того же самого президента Украины Владимира Зеленского. Потому что они не готовы вкладывать в Украину деньги. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Украина является инструментом европейской политики США, который не должен им ничего стоить и должен содержаться за счет других, а более серьезное давление предполагает увеличение инвестиций на Украину, пояснил эксперт.

«Вы не можете чего-то требовать, не дав ничего взамен. И так как Америка не хочет давать ничего взамен, давление на Зеленского и его окружение не так велико», — уточнил Зубец.

Экономист также отметил, что Украина постепенно движется к банкротству, а американцам нет смысла вкладывать серьезные ресурсы в страну, которая вот-тот развалится без внешней поддержки с точки зрения экономики.

И поскольку русофобия для США важнее деолигархизации, они прощают Зеленскому отсутствие какой-либо политики по деолигархизации в обмен на действия, направленные на сохранение русофобии как государственной идеологии, заключил собеседник издания.

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