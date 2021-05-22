Деолигархизация Украины является одним из требований США, а президент Владимир Зеленский в надежде избраться на второй срок принял решение выполнять команды из Вашингтона. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Дело в том, что бизнес олигархов связан с украинской экономикой, и олигархи, заботясь о своих собственных интересах, заботятся и о благополучии страны, в то время как США заинтересованы в том, чтобы взять под контроль те куски украинской экономики, которые для них интересны (энергетика, земля, финансовый сектор), и для этого нужно расчистить поле от олигархов, уточнил эксперт.

«А Зеленский в качестве рецепта политического выживания выбрал полное подчинение США. Он пришел к власти, не имея своего собственного ресурса, и те же олигархи стали тащить его в разные стороны, переманивая депутатов «Слуги народа» в свои группы и фракции. И для того чтобы не потерять голову, власть и имущество в этой борьбе, Зеленский решил прислониться к самому сильному, то есть к американскому послу. Зеленский делает все, что ему приказывают американцы, ровно потому, что он считает это залогом своего личного выживания и личного благополучия», — пояснил Зубец.

Но все-таки нужно понимать, что для США гораздо важнее сохранить Украину в качестве дешевого инструмента давления на Россию, чем продвигать интересы американского бизнеса на территории страны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.