Главная задача деолигархизации Украины, затеянной президентом Владимиром Зеленским, состоит в том, чтобы зачистить политическое поле и переизбраться на второй срок. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Зеленский хочет создать для них некие условия, которые позволят ему в любой момент любого из них посадить в тюрьму или выгнать из страны, конфисковав их бизнес, а также заполучить контроль над СМИ, с чем в том числе связано преследование Виктора Медведчука, пояснил эксперт.

«Вторая задача Зеленского — заработать денег. Понятно, что в связи с очень жестким экономическим кризисом денег в казне нет. Заработать денег для себя, своей команды и избирательной кампании (которая стоит сотни миллионов долларов) за счет коррупции, эксплуатации бюджета и поборов богатых людей невозможно. Поэтому надо либо взять деньги у олигархов, либо ликвидировать их», — указал Зубец.

По его словам, третья задача состоит в том, что деолигархизация является одним из требований США, а Зеленский в надежде избраться на второй срок принял решение выполнять команды из Вашингтона.

Поэтому идея про деолигархизацию — это не результат давления американцев, а понимание окружения Зеленского, что без подавления олигархов он не сможет переизбраться, заключил собеседник издания.

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