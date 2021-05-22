Позиция Украины была сформулирована вице-премьером по реинтеграции Алексеем Резниковым (мы не можем выполнить Минские соглашения, но не можем от них отказаться), но ей все равно надо показать хоть какие-то признаки конструктива, поэтому и выдаются такие предложения, полагает эксперт.
«Выдвигаются заведомо неприемлемые условия, на которые другая сторона точно не пойдет, и имитируется процесс без всяких шансов на достижение результата. Ясно, что достичь политического урегулирования, выдвигая такие требования, невозможно», — сказал Золотарев.
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Ранее российская газета «Коммерсант» сообщила, что Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе.
Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов на Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.