Запад не боится правды о событиях 2 мая в Одессе. Этого больше боится украинское руководство. Об этом рассказал выживший в ходе трагедии экс-депутат Одесского облсовета, лидер коммунистического движения «Боротьба» Алексей Албу в интервью изданию Украина.ру

Просто о сложном. Что произошло 2 мая 2014 года в Одессе?

Однако из-за того, что украинский режим является марионеточным, их сюзерен делает все для его защиты, в том числе привлекает участников своего геополитического альянса — Великобританию и другие страны, указал эксперт.

«Что же касается информационной блокады, она действительно существует, и донести альтернативную точку зрения до западного общества достаточно сложно. Но не невозможно», — уверен Албу.

Тем не менее, подчеркнул собеседник издания, все материалы по делу собраны, задержка связана лишь с политической ситуацией в стране, и как только произойдут изменения, как некоторые восьмидесятилетние нацисты оказывались на скамье подсудимых, так же и виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

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