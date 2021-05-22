Ранее исполнилось 7 лет со дня трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. Только по официальным данным, она унесла жизни 48 человек, подавляющее большинство из которых были сторонниками движения «Куликово поле». Весной этого года Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по «формуле Аррии», в котором центральное внимание уделялось трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.
Однако из-за того, что украинский режим является марионеточным, их сюзерен делает все для его защиты, в том числе привлекает участников своего геополитического альянса — Великобританию и другие страны, указал эксперт.
«Что же касается информационной блокады, она действительно существует, и донести альтернативную точку зрения до западного общества достаточно сложно. Но не невозможно», — уверен Албу.
Тем не менее, подчеркнул собеседник издания, все материалы по делу собраны, задержка связана лишь с политической ситуацией в стране, и как только произойдут изменения, как некоторые восьмидесятилетние нацисты оказывались на скамье подсудимых, так же и виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.
Полностью интервью можно прочитать здесь.