Рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» растет, как и фактор влияния самой партии, который мог бы быть серьезным для определения будущего главы государства, полагает эксперт.
«Вопрос еще и в том, кто из его оппонентов останется на свободе и сохранит какие-то ресурсы. Для этого и зачищают таких людей, как Виктор Медведчук, чтобы убрать конкурентов», — сказал Дзермант.
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На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.