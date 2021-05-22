Никто не давал гарантий относительно того, что за открытие рынка земли президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят крупный кредит на сотни миллиардов долларов. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Не для выращивания бананов в Антарктиде». Ищенко о том, зачем МВФ нужна украинская земля © РИА Новости, Нина Зотина

Цифры назывались разные, но нигде никто официально не говорил, кто их может Зеленскому дать, причем Международный валютный фонд их точно не даст, указал эксперт.

«Что касается последствий рынка земли, то в июле начнет действовать рынок земли согласно законодательству, и тогда уже будет понятно, кто претендует на землю, какова ее цена и сколько можно выручить», — пояснил Бондаренко.

Создать большой рынок земли планировалось в 2020 году. Однако закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию, приняли только в апреле 2021. Он предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями. Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров. Документом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.