Ранее была информация о том, что Международный валютный фонд предлагал Зеленскому открыть рынок сельскохозяйственной земли в обмен на кредит в размере $100 млрд, чтобы стабилизировать ситуацию на Украине. В свою очередь, Запад получил бы контроль над украинским зерном, чтобы создать некий «зерновой ОПЕК», чтобы получить новый инструмент влияния на мир.
Цифры назывались разные, но нигде никто официально не говорил, кто их может Зеленскому дать, причем Международный валютный фонд их точно не даст, указал эксперт.
«Что касается последствий рынка земли, то в июле начнет действовать рынок земли согласно законодательству, и тогда уже будет понятно, кто претендует на землю, какова ее цена и сколько можно выручить», — пояснил Бондаренко.
Создать большой рынок земли планировалось в 2020 году. Однако закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию, приняли только в апреле 2021. Он предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями. Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров. Документом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.