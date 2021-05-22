Интересно, будет ли в числе олигархов значиться Виктор Пинчук, который традиционно делает ставки на то, чтобы быть посредником между западным капиталом и украинским рынком. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. При этом он не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.

Эксперт отметил, что сама по себе близость Пинчука к западным кругам не гарантирует безопасность ему и его активам, поскольку президент Владимир Зеленский тоже близок к Западу.

Что же касается Игоря Коломойского, то есть такое поверье, что он дает интервью, когда ему плохо, однако то, что в последнее время он не делал громких заявлений, не означает, что ему хорошо, уточнил политолог.

«Коломойский сосредотачивается. По нему нанесли очень серьезный удар, возбудив уголовные дела в США. Понятно, что он ищет для себя какой-то выход. Но списывать его со счетов и говорить, что это сбитый летчик, не приходится», — считает Бондаренко.

Собеседник издания добавил, что в целом представители украинского крупного бизнеса и так достаточно неплохо коммуницируют с властью, и еще не было проблемы, с которой Зеленский бы к ним обратился, а они бы ему отказали.

Полностью интервью можно прочитать здесь.