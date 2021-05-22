Решение о запрете на импорт электроэнергии из РФ было продиктовано политикой Запада любыми способами оторвать Украину от связей со своими соседями, полагает эксперт.
«Вряд ли они найдут ей замену, им это было достаточно выгодно», — сказал Дзермант.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается введение запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Проект закона Верховная Рада приняла 15 апреля. Он должен обеспечить сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к евроинтеграции энергосистемы страны.
Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.