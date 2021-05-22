Украинское государство с малой долей вероятности сможет найти замену экспортера электроэнергии вместо России, так как властям Украины это сотрудничество было выгодно, сказал в интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Решение о запрете на импорт электроэнергии из РФ было продиктовано политикой Запада любыми способами оторвать Украину от связей со своими соседями, полагает эксперт.

«Вряд ли они найдут ей замену, им это было достаточно выгодно», — сказал Дзермант.

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Корольчук объяснил, почему Зеленский запретил импорт электричества из РФ © president.gov.ua Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается введение запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Проект закона Верховная Рада приняла 15 апреля. Он должен обеспечить сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к евроинтеграции энергосистемы страны.

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.