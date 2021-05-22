Украинское государство нуждается в смене социально-экономического курса, при котором олигархи исчезнут сами по себе, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Деолигархизация в нынешнем формате приведет к тому, что на место украинских финансово-промышленных групп зайдут западные транснациональные корпорации, а глобально от этого ничего не изменится, полагает политолог.

«Украина нуждается не в точечном вытеснении конкретных лиц или финансово-промышленных групп, а в том, чтобы перераспределение богатства происходило в сторону разных социальных групп», — сказал Якубин.

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Украина создает фейковую видимость борьбы с олигархами — Якубин © Facebook Алексея Якубина Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.