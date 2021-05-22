Финляндия во главе с Густавом Маннергеймом, Ристо Рюти и другими военными преступниками несет ответственность за блокаду Ленинграда и уничтожение мирного населения в Карелии. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Карла Густава Маннергейма. Было объявлено, что «Маннергейм много сделал для России», а памятная доска открывается ему «как русскому генералу». Часть общества сочла это оскорблением памяти павших русских солдат и жителей блокадного Ленинграда.

Эксперт пояснил, что главной задачей финской армии на тот момент была именно блокада Ленинграда, которая была организована в союзничестве с нацистской Германией.

«Другой операцией финской армии была оккупация южной части советской Карелии (территория нынешней Республики Карелия), потому что немцы оккупировали ее северную часть и часть современной Мурманской области. И именно Маннергейм подписал указ о создании концлагерей для мирных жителей. Это тоже геноцид», — указал Бекман.

Собеседник издания добавил, что Маннергейма не осудили как военного преступника в том числе потому, что он пообещал объединить Финляндию на пути к новой внешней политике в отношении Советского Союза, и потому что Финляндия в конце войны выступила против нацисткой Германии.

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