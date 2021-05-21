Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
«Они рвутся на встречу, рассказывают про какие-то темы переговоров. А какой смысл переговариваться в такой ситуации? Смысла никакого нет, и об этом надо четко заявить», — подчеркнул эксперт.
Хотя возможно, рассуждает Жарихин, что расчет украинской стороны как раз состоял в том, чтобы президент России Владимир Путин отказался встречаться с Зеленским под предлогом преследования Медведчука, а Украина обвинила российскую сторону в недоговороспособности.
Политолог добавил, что в любом случае Россия на эту встречу не соглашается, отказываясь обсуждать с ними вопрос Донбасса за пределами Минской группы и нормандского формата.
Полностью интервью можно прочитать здесь.