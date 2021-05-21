Ответ России на неправомерное преследование Виктора Медведчука может быть только в том смысле, что в такой обстановке какие-либо встречи и переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским не имеют смысла. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

«Они рвутся на встречу, рассказывают про какие-то темы переговоров. А какой смысл переговариваться в такой ситуации? Смысла никакого нет, и об этом надо четко заявить», — подчеркнул эксперт.

Хотя возможно, рассуждает Жарихин, что расчет украинской стороны как раз состоял в том, чтобы президент России Владимир Путин отказался встречаться с Зеленским под предлогом преследования Медведчука, а Украина обвинила российскую сторону в недоговороспособности.

Политолог добавил, что в любом случае Россия на эту встречу не соглашается, отказываясь обсуждать с ними вопрос Донбасса за пределами Минской группы и нормандского формата.

Полностью интервью можно прочитать здесь.