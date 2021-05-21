Киевский апелляционный суд решил не изменять меру пресечения депутату Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Объявление решения суда транслировали украинские телеканалы

Дзермант рассказал, каким был основной мотив ареста Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее адвокаты депутата подали апелляцию, настаивая на смягчении меры пресечения. При этом Офис генерального прокурора также подал апелляцию, требуя взять Медведчука под стражу.

На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.