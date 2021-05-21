Музыкальный критик Сергей Соседов дал очередной комментарий о певице Алле Пугачевой. В этот раз он объяснил, почему экс-супруг примадонны — исполнитель Филипп Киркоров — в последнее время агрессивно реагирует на вопросы о бывшей. Слова критика 21 мая процитировал «Собеседник»

О том, что между Киркоровым и Пугачевой пробежала черная кошка, давно пишут многие СМИ. Поп-король стал асоциально реагировать на вопросы о ней, избегая ответов. Кроме того, журналисты узнали, что артисты в этом году впервые не поздравили друг друга с днем рождения.

«Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Журналисты просто издеваются над Филиппом, когда спрашивают у него про Аллу. Я лично воспринимаю все вопросы о Пугачевой как издевку над собой. Полагаю, что и Киркоров считает так же. А она считает, что я на ней пиарюсь. Какой, к черту, пиар? Мне он не нужен!» — заявил Соседов.

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«Я ее не слушаю, мне она неинтересна, я не хочу даже знать о ее существовании. Она уже никакая не легенда. Все это в прошлом. Все рассыпалось, словно карточный домик. Ее поезд ушел», — констатировал критик.

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Соседов уверен, что бывшие супруги не могли поссориться на любовной почве, скорее всего, причиной стало нежелание нынешнего мужа певицы — ведущего Максима Галкина — видеть в своем доме предыдущего возлюбленного.

По мнению критика, к словам Галкина Пугачева не могла не прислушаться, так как понимает, что в случае ссоры с ним может лишиться безбедной жизни.