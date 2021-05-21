Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
«Подобные действия против Медведчука явно изначально были направлены на то, чтобы Зеленский таким путем мог шантажировать Кремль: не хотите с нами встречаться — мы будем репрессировать приближенных к вам людей. Думаю, что с таким подходом в целом перспектив у встречи Зеленского и Путина нет», — считает эксперт.
Эта мера пресечения для Медведчука показала, что Офису президента так и не удалось взять под контроль суды, ставка была на то, чтобы Медведчук или сбежал, или оказался за решеткой, но ставка провалилась, отметил Молчанов.
Собеседник издания добавил, что если бы всеми правдами и неправдами Медведчук хотя бы внес залог, эти 300 миллионов гривен, которые пришлось бы собирать «Оппозиционной платформе», это бы ее дискредитировало, потому что вызывало бы массу вопросов о том, откуда они взяли такие баснословные деньги.
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