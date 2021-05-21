Неправомерное преследование Виктора Медведчука явно изначально было направлено на то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский таким путем мог шантажировать Кремль, требуя встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

«Подобные действия против Медведчука явно изначально были направлены на то, чтобы Зеленский таким путем мог шантажировать Кремль: не хотите с нами встречаться — мы будем репрессировать приближенных к вам людей. Думаю, что с таким подходом в целом перспектив у встречи Зеленского и Путина нет», — считает эксперт.

Эта мера пресечения для Медведчука показала, что Офису президента так и не удалось взять под контроль суды, ставка была на то, чтобы Медведчук или сбежал, или оказался за решеткой, но ставка провалилась, отметил Молчанов.

Собеседник издания добавил, что если бы всеми правдами и неправдами Медведчук хотя бы внес залог, эти 300 миллионов гривен, которые пришлось бы собирать «Оппозиционной платформе», это бы ее дискредитировало, потому что вызывало бы массу вопросов о том, откуда они взяли такие баснословные деньги.

Полностью интервью можно прочитать здесь.