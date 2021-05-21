Апелляционный суд Одессы вынесет приговор экс-главе одесского «Правого сектора»* Сергею Стерненко 31 мая в 14:00, сказал сам подсудимый в видео из зала суда 21 мая

После этапа прений сторон судьи удалились в комнату для совещаний, чтобы принять решение, и на этом заседание закончилось. Суть позиции Стерненко заключается в том, что он считает дело против него фальсификацией.

В феврале Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам тюрьмы, так как признал их виновными в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Суд постановил, что в 2015 году, Щербича похитили и пытали пятеро мужчин, требуя отказаться от мандата. Фигурантами дела признали Стерненко и Демчука.

Стерненко и обвиняемый в убийстве Шеремета анонсировали акцию под Офисом Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. При этом первый сумел убежать, а второго националист догнал, после чего хладнокровно зарезал.

* Деятельность организации запрещена в РФ