После этапа прений сторон судьи удалились в комнату для совещаний, чтобы принять решение, и на этом заседание закончилось. Суть позиции Стерненко заключается в том, что он считает дело против него фальсификацией.
В феврале Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам тюрьмы, так как признал их виновными в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.
Суд постановил, что в 2015 году, Щербича похитили и пытали пятеро мужчин, требуя отказаться от мандата. Фигурантами дела признали Стерненко и Демчука.
Стерненко также фигурирует в качестве подозреваемого в деле об убийстве в 2018 году. По данным СМИ, во время обычного уличного конфликта украинский радикал применил нож против местных жителей Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. При этом первый сумел убежать, а второго националист догнал, после чего хладнокровно зарезал.
* Деятельность организации запрещена в РФ