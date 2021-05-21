На Украине состоялась церемония награждения национальной музыкальной премии «Украинская песня года», приуроченная к 30-летию независимости страны. Авторами, организаторами и ведущими выступили «поющий ректор» Михаил Поплавский и певец Олег Винник. Об этом 21 мая написал «Корреспондент.net»

«Украинская песня года», по признанию создателей, должна популяризировать украинскую музыку, поэтому в этом году девизом события стала фраза «Держим вместе украинскую волну!».

«Считаю, что наш с Винником тандем будет ломать стереотипы и продвигать украинскую песню. В такое сложное время в условиях пандемии мы рискнули и провели грандиозную церемонию, яркое суперсовременное шоу, в котором были задействованы самые современные мировые технические новинки. Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве», — заявил Поплавский.

В итоге наградили артистов в трех номинациях. Награду «Легенда украинской песни» получили сам Поплавский, а еще Руслана, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Павел Зибров и другие.

Премии «Гордость украинской песни» удостоили Dzidzio, Камалию, Олега Винника, Наталью Валевскую, Ирину Федишин, а в номинации «Надежда украинской песни» были отмечены Nikita Lomakin, Артем Пивоваров, Grosu и другие.

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Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор».

Бывший глава вуза также является популяризатором украинского языка и музыки, он стал автором нескольких телевизионных шоу. Поплавский активно выступал против трансляции на Украине российской «Песни года», чего ему в итоге удалось добиться и запатентовать торговую марку «Украинская песня года».