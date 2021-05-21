Конфискация и приостановка работы нескольких структур, связанных с Виктором Медведчуком, вызвала разрыв нескольких соглашений о поставке на Украину разных видов моторного топлива. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Анатолий Вассерман о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин

Никакой активности со стороны Российской Федерации в этом нет, просто сам факт смены собственника этих структур автоматически вызвал приостановку соглашений, пояснил эксперт.

«И если эти структуры не будут возвращены Медведчуку и его деловым партнерам, придется заключать новые соглашения. Если судить по опыту прошлых лет, сам процесс оформления соглашений занимает несколько месяцев», — указал Вассерман.

Таким образом, власти Украины сами оставили свое сельское хозяйство без горючего на посевные работы, на фоне такой экономической катастрофы властям Российской Федерации просто нечего делать, заключил собеседник издания.

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