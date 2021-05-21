Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Никакой активности со стороны Российской Федерации в этом нет, просто сам факт смены собственника этих структур автоматически вызвал приостановку соглашений, пояснил эксперт.
«И если эти структуры не будут возвращены Медведчуку и его деловым партнерам, придется заключать новые соглашения. Если судить по опыту прошлых лет, сам процесс оформления соглашений занимает несколько месяцев», — указал Вассерман.
Таким образом, власти Украины сами оставили свое сельское хозяйство без горючего на посевные работы, на фоне такой экономической катастрофы властям Российской Федерации просто нечего делать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.