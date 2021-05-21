Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Эксперт отметил, что и в России по-разному отреагировали на домашний арест Медведчука, о чем сведетельствуют разные реакции Дмитрия Медведева ("охота на ведьм") и Дмитрия Пескова ("внутреннее дело Украины"), поэтому где в этом плане находится истина, мы увидим только через какое-то определенное время.
«Петру Алексеевичу (Порошенко) приготовиться. Над ним тучи ходят хмуро, возможно, он следующий», — рассуждает Бизяев.
Нынешняя власть начала с закрытия телеканалов переформатирование информационного поля Украины, и, как следствие, идет сейчас переформатирование поля политического, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.