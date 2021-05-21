Если оппозиционер Виктор Медведчук сможет сохранить свое политическое влияние после организованного против него судебного преследования, значит, он выиграл, если не сможет — значит, проиграл. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

Эксперт отметил, что и в России по-разному отреагировали на домашний арест Медведчука, о чем сведетельствуют разные реакции Дмитрия Медведева ("охота на ведьм") и Дмитрия Пескова ("внутреннее дело Украины"), поэтому где в этом плане находится истина, мы увидим только через какое-то определенное время.

«Петру Алексеевичу (Порошенко) приготовиться. Над ним тучи ходят хмуро, возможно, он следующий», — рассуждает Бизяев.

Нынешняя власть начала с закрытия телеканалов переформатирование информационного поля Украины, и, как следствие, идет сейчас переформатирование поля политического, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.