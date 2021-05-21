Публично президент Украины Владимир Зеленский дистанцировался от группы олигарха Игоря Коломойского. На самом деле, если посмотреть определенные решения, которые были приняты украинской властью, этого дистанцирования не видно. Об этом рассказала украинский политолог Светлана Кушнир в интервью изданию Украина.ру

Светлана Кушнир об отношениях власти Украины и олигархов: Будете нелояльны, сделаем вам кузькину мать © Facebook, Світлана Кушнір Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Несмотря на то что часть менеджмента Коломойского все-таки удалили из Офиса президента, сектор энергетики и сектор дизельного топлива, в котором вольготно себя чувствует Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, никаким образом не пострадал, привела пример эксперт.

«А сейчас даже в выигрышном положении — за последнюю неделю в Украине топливо выросло, если не ошибаюсь, от 20 копеек до гривны», — уточнила Кушнир.

Собеседница издания добавила, что поскольку Украина ориентируется на Демократическую партию США, то, когда победили демократы, в фаворе оказались именно те представители промышленно-финансовых групп, которые так или иначе поддерживают отношения с представителями Демократической партии, поэтому с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым как были прекрасные отношения, так и остались.

Полностью интервью можно прочитать здесь.