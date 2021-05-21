Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.
Несмотря на то что часть менеджмента Коломойского все-таки удалили из Офиса президента, сектор энергетики и сектор дизельного топлива, в котором вольготно себя чувствует Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, никаким образом не пострадал, привела пример эксперт.
«А сейчас даже в выигрышном положении — за последнюю неделю в Украине топливо выросло, если не ошибаюсь, от 20 копеек до гривны», — уточнила Кушнир.
Собеседница издания добавила, что поскольку Украина ориентируется на Демократическую партию США, то, когда победили демократы, в фаворе оказались именно те представители промышленно-финансовых групп, которые так или иначе поддерживают отношения с представителями Демократической партии, поэтому с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым как были прекрасные отношения, так и остались.
Полностью интервью можно прочитать здесь.