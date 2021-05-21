Для того чтобы нанести удар по олигархам нужно привести в порядок налоговую систему Украины и навести порядок на украинской таможне, где, по разным данным, каждый месяц оседает от 5 миллиардов гривен неуплаченных налогов, которые идут кому-то в карман. Об этом рассказала украинский политолог Светлана Кушнир в интервью изданию Украина.ру

Светлана Кушнир об отношениях власти Украины и олигархов: Будете нелояльны, сделаем вам кузькину мать © Facebook, Світлана Кушнір Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт пояснила, что именно таким образом пополняется оборот в теневом секторе украинской экономики.

«И еще было бы прекрасно и хорошо, если бы у нас все-таки был бы принят закон о выведенном капитале для того, чтобы прекратить отток средств в офшорные зоны и таким образом стимулировать наполнение этими средствами отечественной банковской и финансовой системы», — указала Кушнир.

По ее мнению, президент Владимир Зеленский так и не сделал это, поскольку украинская власть несколько поверхностно относится к определенным моментам, и потому что так или иначе все президенты Украины являются ставленниками определенных промышленных групп.

Собеседница издания добавила, что нужна точная хирургическая операция, чтобы власть и бизнес, которые за эти 30 лет в Украине срослись очень плотно, отделить как сиамских близнецов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.