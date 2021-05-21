Украина — ресурсно богатая страна. Именно в этом заключается интерес к ней бизнеса и властей других стран. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Исчерпываемость украинских ресурсов — это миф, потому что, даже когда поляки во времена Богдана Хмельницкого грабили Украину, этих ресурсов становилось только больше, подчеркнул эксперт.

«Украина — ресурсно богатая страна. Это сердце Евразии во всех смыслах. Нас 30 лет обворовывают олигархи, а ресурсы все не кончаются. Нас можно грабить еще сто лет, а мы все еще не будем чувствовать себя ограбленными», — указал Рудяков.

Политолог добавил, что избавление от олигархов возможно либо по примеру России, когда бюрократическая система победила олигархическую, либо в виде окончательного перехода страны под внешнее управление и транснациональную корпоративность.

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