Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.
Исчерпываемость украинских ресурсов — это миф, потому что, даже когда поляки во времена Богдана Хмельницкого грабили Украину, этих ресурсов становилось только больше, подчеркнул эксперт.
«Украина — ресурсно богатая страна. Это сердце Евразии во всех смыслах. Нас 30 лет обворовывают олигархи, а ресурсы все не кончаются. Нас можно грабить еще сто лет, а мы все еще не будем чувствовать себя ограбленными», — указал Рудяков.
Политолог добавил, что избавление от олигархов возможно либо по примеру России, когда бюрократическая система победила олигархическую, либо в виде окончательного перехода страны под внешнее управление и транснациональную корпоративность.
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