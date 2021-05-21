На Украине помимо старых олигархов появилась целая поросль новых олигархов. И задача «новых» олигархов состоит в том, чтобы не стать «старыми». Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что к числу новых олигархов можно отнести агробаронов, численность которых значительно выросла, а также политиков вроде бывшего генпрокурора Юрия Луценко, который заработал приличное состоянии на своем посту.

«В данном случае есть два взгляда на эту проблему. Есть американский взгляд (США требуют, чтобы мы победили олигархов), и есть наш внутренний взгляд. По американскому взгляду, у нас два олигарха: Медведчук и Рудяков (ну вы меня поняли). А на взгляд Зеленского — 11 или 13. Это все перераспределение собственности. Это очень грязные вещи, которые прикрываются светлыми лозунгами деолигархизации», — указал Рудяков.

Политическая и экономическая система Украины полностью олигархизирована, уничтожение олигархов как класса невозможно без катастрофических последствий, поэтому США решили убрать только двух олигархов, а остальных «простить», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.