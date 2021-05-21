Ранее Зеленский начал свою пресс-конференцию с обещания построить страну без олигархов — «для 40 миллионов украинцев, а не для сотни из Forbes», а также бороться с контрабандистами, пропагандистами, криминальными авторитетами, ворами в законе и прочим деструктивным элементом.
Эксперт отметил, что к числу новых олигархов можно отнести агробаронов, численность которых значительно выросла, а также политиков вроде бывшего генпрокурора Юрия Луценко, который заработал приличное состоянии на своем посту.
«В данном случае есть два взгляда на эту проблему. Есть американский взгляд (США требуют, чтобы мы победили олигархов), и есть наш внутренний взгляд. По американскому взгляду, у нас два олигарха: Медведчук и Рудяков (ну вы меня поняли). А на взгляд Зеленского — 11 или 13. Это все перераспределение собственности. Это очень грязные вещи, которые прикрываются светлыми лозунгами деолигархизации», — указал Рудяков.
Политическая и экономическая система Украины полностью олигархизирована, уничтожение олигархов как класса невозможно без катастрофических последствий, поэтому США решили убрать только двух олигархов, а остальных «простить», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.