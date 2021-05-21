Ранее Зеленский начал свою пресс-конференцию с обещания построить страну без олигархов — «для 40 миллионов украинцев, а не для сотни из Forbes», а также бороться с контрабандистами, пропагандистами, криминальными авторитетами, ворами в законе и прочим деструктивным элементом.
Те люди, которые стоят за Зеленским и манипулируют им, рассказывают ему, что они все делают для его избирательной кампании, а сами зарабатывают деньги, пояснил эксперт.
«Зеленский хоть и теряет поддержку, но остается самым популярным президентом. Он сейчас мог бы стать президентом в случае досрочных выборов, даже если бы он ничего не делал. Он остается лидером поддержки людей. Это парадокс, но это факт», — указал Рудяков.
Все остальное — манипуляции его окружения, которое достаточно жуликовато, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.