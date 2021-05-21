Никто не заставит украинских олигархов оплатить избирательную кампанию президента Владимира Зеленского. Эти слухи распространяет его жуликоватое окружение. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Те люди, которые стоят за Зеленским и манипулируют им, рассказывают ему, что они все делают для его избирательной кампании, а сами зарабатывают деньги, пояснил эксперт.

«Зеленский хоть и теряет поддержку, но остается самым популярным президентом. Он сейчас мог бы стать президентом в случае досрочных выборов, даже если бы он ничего не делал. Он остается лидером поддержки людей. Это парадокс, но это факт», — указал Рудяков.

Все остальное — манипуляции его окружения, которое достаточно жуликовато, заключил собеседник издания.

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