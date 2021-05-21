«Их вывод (решение суда. — Ред.) о том, что Назаров В.М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины, неправильный», — сказано в сообщении.
В частности, суд отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Назарова состава уголовного преступления.
Ночью 14 июня 2014 года транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 был сбит выстрелом из зенитного ракетного комплекса при посадке в Луганске. На борту находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.