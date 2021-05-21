Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины оправдал бывшего генерал-майора Генштаба вооруженных сил страны Виктора Назарова, действия которого, по мнению следствия, в 2014 году привели к гибели 49 украинских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте суда 21 мая

«Их вывод (решение суда. — Ред.) о том, что Назаров В.М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины, неправильный», — сказано в сообщении.

В частности, суд отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Назарова состава уголовного преступления.

Генерал Назаров подписал рапорт об увольнении из ВСУ — журналист © Facebook, Міністерство оборони України

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.