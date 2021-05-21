Около тысячи жителей столичного Подольского района собрались 21 мая на митинг под названием «Остановим сафари милиции на Подоле» возле районного управления полиции в Киеве. Отчет о мероприятии опубликован на странице акции в Facebook

Как сообщают украинские «Вести», люди требуют немедленно уволить начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, а также остановить рейды по ночным клубам и заведениям, где, по версии правоохранителей, на постоянной основе торгуют наркотиками. Кроме того, участники акции требуют призвать к ответственности полицейских, которые проводили обыски в арт-центре Closer 15 мая, и наказать тех, кто 19 мая избил художника Дмитрия Богайчука.

Зеленский заявил, что Аваков может лишиться должности главы МВД © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

Параллельно с акцией «Остановим сафари милиции на Подоле» проходит акция за закрытие заведений на Подоле. Под полицейским участком собрались люди с плакатами «Притоны "Клозер", "Космос", "Ривер-порт" — позор для общины Киева» и «Требуем прекратить наркотический геноцид украинцев».

Вечером 15 мая полиция провела обыски в арт-центре Closer, где этажом выше также располагается ночной клуб Mezzanine. В полиции заявили, что обнаружили помещение, которое готовилось для проведения вечеринки с участием массового скопления граждан. При этом организаторы концертов в клубе заявили, что карантинные нормы для «желтой зоны» были соблюдены.

Также 15 мая полиция задержала на улице двух подростков и составила протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте. Один из них заявил об обыске без понятых, избиении и угрозах от полиции. В полиции заявили, что молодые люди распивали спиртные напитки, слушали музыку с «нецензурными текстами» и угрожали расправой мужчине, сделавшему им замечание.

Ранее в ночь с 18 на 19 мая на перекрестке Кирилловской и Мыльного переулка был избит и задержан Дмитрий Бугайчук за подозрительный внешний вид. Отмечается, что ему разбили голову, душили, отказались вызвать скорую помощь и продержали на месте задержания в наручниках без заключения протокола более трех часов.