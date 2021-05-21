Националисты спровоцировали стычку возле суда, где рассматривается апелляция на меру пресечения одному из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом 21 мая сообщает «РБК-Украина»

Отмечается, что возле суда собралось около сотни молодых людей. Часть представляет националистические организации, в том числе «Свободу», «Национальный корпус» и «Братство»*, вторая пришла поддержать Медведчука. Их разделяет кордон полиции специального назначения.

«Ориентировочно в 12:40 группа националистов начала скандировать "Ану-ка, давай-ка, у***вай отсюда!" и бросать в оппонентов дымовые шашки и бутылки. Сторонники Медведчука бросали предметы в ответ. Однако противники не смогли прорвать кордон полиции, поэтому стычка не переросла в прямое столкновение», — говорится в сообщении.

Ситуация стабилизировалась. При этом полиция подтянула подкрепление.

В аресте Медведчука доминирует политическая подоплека — Якубин © REUTERS, Valentyn Ogirenko Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.

*Деятельность организации запрещена в РФ