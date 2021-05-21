Киевская городская прокуратура с представителями фискальной службы провела обыски в служебных помещениях коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и в офисных помещениях подрядных предприятий. Об этом 21 мая сообщается на сайте ведомства

«Может, меня с кем-то перепутали?»: Кличко осадил Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Оформление выполнения осуществлялось с признаками фиктивности.

Отмечается, что обыски проходили в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.