Следствие утверждает, что частная фирма на протяжении 2019-2020 годов по заказу «Киевтеплоэнерго» осуществляла работы по реконструкции теплосетей, капитальному ремонту аварийных участков теплосетей на общую сумму 260 млн грн (около 670 млн руб.).
Подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Оформление выполнения осуществлялось с признаками фиктивности.
Отмечается, что обыски проходили в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.