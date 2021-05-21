В среду, 19 мая, в одном из лицеев города Каменского в Днепропетровской области учительница отказалась эвакуировать учеников из помещения, в котором распылили газ из перцового баллончика. Об этом 20 мая сообщил портал 5692.com.ua

На Украине учитель оттаскала младшеклассника за волосы — видео © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк Отмечается, что один из учеников Каменского лицея новых информационных технологий распылил в здании перцовый баллончик, из-за чего детей срочным образом эвакуировали на улицу.

Однако впоследствии оказалось, что 7 «А» класс остался в лицее. По словам учеников, несмотря на то, что звонок прозвенел шесть раз, учительница математики не отреагировала на сигнал тревоги, так как класс писал контрольную.

Дети почувствовали странный запах, у некоторых начала кружиться голова, появились спазмы дыхательных путей. Ученики жаловались на самочувствие, на что педагог предложила всем желающим закрыть тетради и уйти. Родители утверждают, что их детей шантажировали плохой оценкой за контрольную.

Детей в помещении заметила завуч, когда проверяла кабинеты. Она и вывела всех на улицу.

Сейчас родители пострадавших учеников намереваются созвать родительский комитет и разобраться в причинах таких действий учителя.