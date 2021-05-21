Журналист Дмитрий Гордон и экс-министр развития экономики Украины Тимофей Милованов устроили перепалку в прямом эфире из-за шутливого высказывания последнего о том, что он «дебил». Инцидент произошел в эфире телеканала «1+1» 20 мая

«Я никогда не скрывал, что я дебил». Глава Минэкономики ответил Коломойскому © Facebook, Тимофей Милованов Владимира Зеленского.

«Этого гения мысли, который сказал, что он о себе сказал, что он дебил. Я не знаю, каким Тимофей был министром, — не исключено, что хорошим. Я просто процитировал, что сказал о себе министр», — сказал журналист.

После этого Милованов перебил его и потребовал уточнить, о какой именно цитате идет речь.

«Вы сказали, что вы дебил», — повторил Гордон.

В ответ на это экс-министр попросил привести его полную цитату.

«Нужно вначале поднять [цитату целиком], а потом говорить. Вы сейчас привели пример одной из больших проблем, которые есть в Украине. Я не буду опускаться до вашего уровня, не буду с вами вопросы олигофрении обсуждать, но вы являетесь примером журналиста, который является "желтым". Ради хайпа создает внимание, которое уходит от важных вопросов. Вы не умеете анализировать. Вы умеете привлекать к себе внимание и злить людей», — заявил Милованов.

В ответ Гордон порекомендовал оппоненту «быть пастором».

«Прекрасная проповедь. Я советую вам, Тимофей, быть пастором. В гримерке вы мне сказали, что вы меня догоните. Но для того, чтобы меня догнать, вам нужно купить болид. Это первое. А второе — если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь», — подчеркнул журналист.

Милованов отметил, что Гордон является журналистом, и его работа — критиковать представителей власти. И в этом контексте призвал его фокусироваться «на существенных проблемах».

В 2019 году Милованов, будучи министром, раскритиковал выступление студии «Квартал 95», высмеявшей поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Он отметил, что этот номер отрицательно повлияет на инвестиционный климат на Украине. Олигарх Игорь Коломойский заявил, что после таких слов Милованов должен немедленно подать в отставку, и назвал его дебилом.

Комментируя это заявление, Милованов сказал, что «не скрывает» того, что он дебил, но потом добавил, что это была шутка.