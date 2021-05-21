«Оперативники задержали мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания на столичном Печерске. Он отказался объяснить мотивы своего поступка», — говорится в сообщении.
Правоохранители пообщались на месте со свидетелями и очевидцами, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент. Правонарушителем оказался уроженец Днепропетровской области, 1984 года рождения. Его доставили в районное управление полиции.
По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное дело по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.