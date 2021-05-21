Уроженец Днепропетровской области, который сорвал флаг Украины с административного здания в Киеве, отказался объяснить причины своего поступка. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook 21 мая

«Оперативники задержали мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания на столичном Печерске. Он отказался объяснить мотивы своего поступка», — говорится в сообщении.

Эксперт объяснил, зачем Киев давит на Медведчука © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное дело по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.