По словам министра, в данный момент завершается оформление будущей женщины — посла Украины при Североатлантическом альянсе. Сейчас она проходит этап сертификации по безопасности.
«Это новая кандидатура, и это будет первая женщина — посол Украины при НАТО в истории», — сказал Кулеба.
Ранее сообщалось, что последним полноценным главой миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко.
В 2019 году Пристайко был назначен заместителем главы Офиса президента, а после этого — министром иностранных дел Украины. В связи с этим обязанности главы миссии исполняли Алексей Селин и Георгий Толкачев в 2019 и в 2020 годах соответственно.