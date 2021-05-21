Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о том, что в скором времени будет назначение главы миссии Украины при НАТО, и эту должность впервые в истории займет женщина, сообщил Укринформ 20 мая

По словам министра, в данный момент завершается оформление будущей женщины — посла Украины при Североатлантическом альянсе. Сейчас она проходит этап сертификации по безопасности.

«Это новая кандидатура, и это будет первая женщина — посол Украины при НАТО в истории», — сказал Кулеба.

Не коррупция: посол ЕС назвал главный фактор, отпугивающий инвесторов от Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Вадим Пристайко.

В 2019 году Пристайко был назначен заместителем главы Офиса президента, а после этого — министром иностранных дел Украины. В связи с этим обязанности главы миссии исполняли Алексей Селин и Георгий Толкачев в 2019 и в 2020 годах соответственно.