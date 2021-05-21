Ведущий и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин часто делится с подписчиками фото и видео из жизни их общих детей, но очередной снимок в Instagram от 20 мая заставил фанатов подумать, что отцом сына Пугачевой может быть певец Филипп Киркоров

«На стиле», — подписал снимок Галкин.

Он показал фолловерам фото, на котором его двойняшки Лиза и Гарри позируют в кожаных куртках на лестнице семейного замка. Многие пользователи умилились детской красотой и тем, как они похожи на родителей, но отдельные комментаторы усомнились в отцовстве комика.

«Мальчик на Киркорова похож», «И сын Стоцкой тоже. Так и живут…», «На этом фото реально мальчик очень сильно похож на Филю», «Почему-то и мне так показалось!», «Блин, я думала, одна я это заметила», «Когда мальчик в обычной одежде, то, конечно, похож на Макса, а когда "на стиле", то на Фила», «Максим же говорил, что он сын Киркорова, значит, Гарри — внук», — написали подписчики.

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Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. Сейчас дети ходят в первый класс.

У Киркорова тоже сын и дочь, которых произвела на свет суррогатная мать: Алла-Виктория 2011 года рождения и Мартин-Кристин — 2012-го. Биологическую мать своих наследников певец скрывает.