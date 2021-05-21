Российское посольство на Украине направило ноту протеста Министерству иностранных дел страны в связи с антироссийскими акциями в Киеве. Об этом 21 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Артём Кирпичёнок: Политика Израиля служит образцом для ультраправых сил Украины © Facebook, Artem Kirpichenok

«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста Министерству иностранных дел Украины», — заявила Захарова.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк внесла проект постановления об осуждении ХАМАСа и признании его террористической организацией. Она выразила уверенность, что политическую поддержку группировке оказывает Россия, «которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве» и якобы использует их для давления на США.