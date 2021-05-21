По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в Киеве. Отмечается, что участники выражали протест против деятельности ХАМАС, якобы получающего помощь из Москвы.
«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста Министерству иностранных дел Украины», — заявила Захарова.
Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк внесла проект постановления об осуждении ХАМАСа и признании его террористической организацией. Она выразила уверенность, что политическую поддержку группировке оказывает Россия, «которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве» и якобы использует их для давления на США.