Народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал, какую погоду ждать украинцам летом 2021 года. По прогнозу специалиста, основывающегося на данных астрологии, жаркие периоды будут чередоваться с дождливыми. Слова синоптика 21 мая привел Obozrevаtel

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В период с 16 по 17 июня Горбань ожидает серьезное похолодание, когда температура будет понижаться до +10-12 градусов, затем придет новое потепление.

Осадки народный синоптик обещает 2, 6-8, 18-19, 24-26 и 30 июня. А вот июль народный специалист прогнозирует жарким, но бурным: осадков может выпасть значительно больше средней нормы.

Наконец, в августе прогнозируется до +35 градусов, но с 17-го числа температура понизится до +21-22.

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Гидрометцентр страны дал прогноз на погоду в ближайшие выходные: скорее всего, украинцев ожидает дождливая погода, возможен грозовой шторм.