Примерно до конца первой недели июня температура на Украине, прогнозирует Горбань, будет держаться на уровне 21-22 градусов тепла, потом несколько дней продержится +32, а затем жара спадет до предыдущих отметок.
В период с 16 по 17 июня Горбань ожидает серьезное похолодание, когда температура будет понижаться до +10-12 градусов, затем придет новое потепление.
Осадки народный синоптик обещает 2, 6-8, 18-19, 24-26 и 30 июня. А вот июль народный специалист прогнозирует жарким, но бурным: осадков может выпасть значительно больше средней нормы.
Наконец, в августе прогнозируется до +35 градусов, но с 17-го числа температура понизится до +21-22.
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Гидрометцентр страны дал прогноз на погоду в ближайшие выходные: скорее всего, украинцев ожидает дождливая погода, возможен грозовой шторм.