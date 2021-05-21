Весенние грозы и дожди побили косточковые, поэтому черешни будет мало, также с опозданием поспеет грунтовая клубника. Об этом 21 мая сообщает «Сегодня»

Отмечается, что на Украине продается преимущественно клубника с фермерских хозяйств Херсонской области, выращенная в теплицах. Цены на нее достигают 200 гривен за килограмм (около 500 рублей). В Минздраве украинцам посоветовали есть черешню на ночь © Niklas Andreasson / flickr

«Вчера была 180, сегодня 160. Через месяц 120. Не меньше. Пока так. Конечно, позволить себе многие не могут. Но по судочку берут», — рассказали продавцы.

Испанская импортная черешня на Украине в настоящий момент стоит до 1 тыс. гривен (около 2,5 тыс. рублей) за килограмм.

Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал изданию, что массовое поступление клубники на рынок будет не раньше начала июня. Тогда цена на нее будет держаться в пределах 100 гривен (около 250 рублей) минимум до конца мая.

Ранее аналитики спрогнозировали, что урожай клубники, малины, смородины и других ягод на Украине в этом году будет более высоким, а цены на них — ниже, чем в 2020 году. Это связано с лучшими погодными условиями.