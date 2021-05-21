Отмечается, что на Украине продается преимущественно клубника с фермерских хозяйств Херсонской области, выращенная в теплицах. Цены на нее достигают 200 гривен за килограмм (около 500 рублей).
«Вчера была 180, сегодня 160. Через месяц 120. Не меньше. Пока так. Конечно, позволить себе многие не могут. Но по судочку берут», — рассказали продавцы.
Испанская импортная черешня на Украине в настоящий момент стоит до 1 тыс. гривен (около 2,5 тыс. рублей) за килограмм.
Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал изданию, что массовое поступление клубники на рынок будет не раньше начала июня. Тогда цена на нее будет держаться в пределах 100 гривен (около 250 рублей) минимум до конца мая.
Ранее аналитики спрогнозировали, что урожай клубники, малины, смородины и других ягод на Украине в этом году будет более высоким, а цены на них — ниже, чем в 2020 году. Это связано с лучшими погодными условиями.