«В Украине 21 мая 2021 года зафиксировано 4984 новых случая заболеваний COVID-19. Среди заболевших — 278 детей и 97 медработников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки было госпитализировано 1785 человек, скончались — 202; выздоровели — 12 845. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 175 382 человека, выздоровели — 1 929 039, скончались — 49 101. С начала прививочной кампании привито 971 034 украинца, из них завершили вакцинацию — 60 696 человек.