Почти 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 13 тысяч человек. Об этом Минздрав страны сообщил в Telegram-канале «Коронавирус_инфо» 20 мая

Число заболевших COVID-19 украинцев увеличилось на 5165 за сутки © AP, Evgeniy Maloletka сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки было госпитализировано 1785 человек, скончались — 202; выздоровели — 12 845. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 175 382 человека, выздоровели — 1 929 039, скончались — 49 101. С начала прививочной кампании привито 971 034 украинца, из них завершили вакцинацию — 60 696 человек.