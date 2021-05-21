Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, рассказала, что напрямую общается с президентом Украины Владимиром Зеленским по переписке. Об этом 21 мая она написала в Facebook

Зеленский заявил, что переписывается с подозреваемой в убийстве Шеремета © REUTERS, Gleb Garanich Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

«Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду — впереди!» — написала Дугарь.

Накануне на пресс-конференции, посвященной двум годам своего президентства, Зеленский заявил, что в случае, если будет доказана невиновность обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, встанет вопрос об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Глава государства также продемонстрировал журналистам свою переписку с Дугарь.

Двадцатого июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Всем им в настоящий момент избрана мера пресечения, не связанная с содержанием в СИЗО.