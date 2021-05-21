Неделю назад, с начала обострения отношений между Палестиной и Израилем, стало известно о сотнях украинцев, которые хотят вернуться из сектора Газа на родину. Ежедневно украинские дипломаты говорили о том, что ведут соответствующую работу, но теперь эвакуация откладывается.
«Мы должны были уже начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию "коридора безопасности". Поэтому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину. Мы готовы. Единственное, что нас держит, — это "коридор безопасности"», — заявил министр.
Ранее организовать возвращение украинцев из сектора Газа поручил Кабмину президент Владимир Зеленский. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что, как и во время предыдущих вспышек противостояния на Ближнем Востоке в 2012 и 2014 году, прорабатывается возможность вывоза украинцев через территорию Египта.