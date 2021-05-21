Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, дал пресс-конференцию по случаю двух лет на посту лидера страны. Физиономист Леонид Золин прокомментировал поведение главы государства на этом мероприятии, о чем 20 мая написал «Главред»

«Коридор возможностей у него сузился до безобразия. Экономическая обстановка — тяжелая, а решения, которые ему нужно принимать, — неотложные. Они, как гири, висят на нем и сжимают его жесты. Его лицо напряжено — его брови, губы, мышцы лба ходили вверх-вниз. Тем самым он показывает эмоциями и осознанно ими себя поддерживает», — заявил специалист.

Золин предложил обратить внимание на лицо Зеленского: «он поддавливает нижней губой и подбородком верхнюю», а это, по мнению эксперта, значит, что лидер страны старательно контролирует свою речь и подбирает слова, при этом он недоволен тем, как он говорит, но лучше не получается, как и быть открытым с людьми.

«То, что Зеленский сидит на стуле, указывает на искусственную попытку сближения с аудиторией. Но выглядит все так, будто он отчитывается, как школьник, и записывает в блокнот, будто пишет диктант. Отсутствие опоры — это ошибка. Не должно быть видно его ног, которыми он переминает. Ему должно быть комфортно, но у него не было для этого возможности», — заявил Золин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ОН ЗАБРОНЗОВЕЛ»: СОЦСЕТИ О ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО.

Раскритиковал физиономист и место проведения пресс-конференции, заявив, что команда президента должна была показать триумфы власти и задел на будущий промышленный рост, «а показала достижения 40-летней давности».