Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии главы государства Владимира Зеленского в национальной рубашке немотивированной. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию Obozrevatel 20 мая

Самонадеянный: эксперт по деловому протоколу объяснила промах Зеленского с вышиванкой © Елена Зеленская/Инстаграм Артем Климчук.

«Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации», — пояснил Подоляк.

Климчук добавил, что за основу был взят национальный костюм днепропетровского региона. По его словам, на востоке Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом и был очень популярен в XIX веке.

Накануне в День вышиванки Зеленский опубликовал в Instagram фото в национальной одежде и поздравил украинцев с праздником. Зеленская отметила, что в Днепропетровской области, где она родилась, традиционными считаются черно-красные вышивки, а крой женской рубашки — особенный, с квадратным вырезом каре. Пользователи сети раскритиковали вышиванку Зеленского, поскольку она имеет прямое сходство с русской косовороткой.