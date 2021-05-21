Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил на своей странице в Facebook 20 мая

Мэр Николаева переводил выступления депутатов с русского на украинский © Facebook/Александр Сенкевич

Омбудсмен призвал прокуратуру отреагировать на такое «бездействие» органов местного самоуправления.

Ранее на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В течение полугода с этого момента, а именно к апрелю, местные власти должны были отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Николаевский горсовет этого не сделал.

После этого Креминь предложил лишить депутатов мандата, но угрозы своего действия не возымели.