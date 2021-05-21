«Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева"», — написал он.
Омбудсмен призвал прокуратуру отреагировать на такое «бездействие» органов местного самоуправления.
Ранее на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В течение полугода с этого момента, а именно к апрелю, местные власти должны были отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Николаевский горсовет этого не сделал.
После этого Креминь предложил лишить депутатов мандата, но угрозы своего действия не возымели.